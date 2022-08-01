Токио, , 18:00 — REGNUM Японская компания The Pokemon Company анонсировала презентацию Pokemon Present, которая пройдет 3 августа 2022 года. Информация об этом появилась 1 августа на сайте Polygon.

Скриншот из «The Isle of Armor» Pokemon.com

Компания обещает показать обновления приложений и игр франшизы Pokemon. Также на презентации подробнее расскажут об уже анонсированных играх Pokemon Scarlet и Pokemon Violet.

Напомним, что Pokemon — это популярная медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Товарный знак Pokemon принадлежит The Pokemon Company, филиалу компании Nintendo.

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