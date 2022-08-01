Курган, 1 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Кургане стартовали работы по ремонту центральной площади, которые обойдутся местному бюджету в 82 млн рублей. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко.

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Подрядчиком стало муниципальное «Специализированное дорожное предприятие». В контракт вошли ремонт площади, замена опор освещения, устройство тротуара от улицы Красина до Томина в плиточном покрытии, тротуара по улице Гоголя от Володарского до Ленина с заменой бортовых камней, отметил Герасименко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане до 26 августа перекрыт Некрасовский мост в связи с ремонтом.