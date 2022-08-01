Донецк, , 18:00 — REGNUM Обстреливая Донбасс «минами-лепестками», а собственных «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ракетами, киевские власти показали, что жизни и «своих» и «чужих» для них в равной мере ничего не стоят, заявил 1 августа заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

Комментарий Ольхина опубликован в телеграм-канале военкора Юрия Котенка.

Люди, живущие в городах, которые пока еще контролируется Киевом — от Запорожья до мельницкого — должны понимать, что как только киевская власть потеряет эти города, она будет точно так же обстреливать «лепестками» и их, полагает заместитель министра.