Донецк, 1 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Обстреливая Донбасс «минами-лепестками», а собственных «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ракетами, киевские власти показали, что жизни и «своих», и «чужих» для них в равной мере ничего не стоят, заявил 1 августа заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Комментарий Ольхина опубликован в телеграм-канале военкора Юрия Котенка.

Люди, живущие в городах, которые пока еще контролируется Киевом, — от Запорожья до Хмельницкого, должны понимать, что, как только киевская власть потеряет эти города, она будет точно так же обстреливать «лепестками» и их, полагает заместитель министра.