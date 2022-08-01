Москва, , 19:02 — REGNUM Третье лицо в государстве и правая рука президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева может быть одним из заказчиков разгона «русофобских настроений в стране». Такое предположение сделал 1 августа казахстанский политик, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов в интервью ИА REGNUM.

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Собеседник редакции рассказал, что «главная фигура, которая отвечает в целом за информационную составляющую в Казахстане и внешнюю политику — это Ерлан Карин».

"Он был госсекретарем, недавно назначен на должность государственного советника. Карин в государственной иерархии — это третье лицо в государстве и правая рука президента Казахстана. Карин сейчас занимает должность главного идеолога страны и следует курсу национально-идеологического строительства Казахстана. Он отвечает за подбор кадров. Скандально известный своими русофобскими высказываниями министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров — это его креатура», — подчеркнул Курманов.

По его мнению, «русофобская волна в Казахстане раздувается на самом верху».

«Это общеизвестный факт», — сказал он.