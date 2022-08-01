Ирвайн, США, 1 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Ролевая игра игра Diablo Immortal от американского издателя Blizzard Entertainment превысила отметку в 30 миллионов скачиваний. Информация об этом появилась ночью 1 августа на сайте overclockers.

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Неделю назад число скачиваний составляло лишь 20 миллионов, но после релиза игры в Китае 25 июля, количество опять выросло. Также у игры более 15 миллионов предварительных регистраций.

Напомним, что Diablo Immortal — это многопользовательская игра в жанре RPG. Она стала доступна устройствах Windows, iOS и Android 2 июля 2022 года.