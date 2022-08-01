Анкара, 1 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Анкара и Вашингтон в ближайшее время проведут новый раунд переговоров по закупке истребителей F-16, сообщает 1 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

F-16

По его словам, переговоры пройдут в США 15 августа.

«Сила Турции — это мощь НАТО, то есть укрепление турецкой армии усилит возможности альянса. 15 августа в США вновь будет обсуждаться вопрос по F-16. Американская сторона настроена позитивно по данному вопросу и осознаёт его значимость», — заявил турецкий министр обороны.

Кроме того, Акар отметил, что американское оружие имеет в современном мире достаточно много альтернатив.