Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Предложения и замечания в Генеральный план Санкт-Петербурга будут принимать до 10 августа 2022 года. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе городского правительства.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице уже стартовали общественные обсуждения проекта Генплана. Их организатором выступил городской комитет по градостроительству и архитектуре.

В течение дополнительной недели желающие смогут ознакомиться с документом в Интернете или непосредственно в комитете и зданиях администраций районов города. Затем граждане смогут направить свои предложения также двумя способами: на сайте комитета в разделе «Генплан» и письменно по адресу площадь Ломоносова, дом 2.

Участники общественных обсуждений и те, кто направляет предложения в письменной форме, должны предоставить о себе сведения и приложить копии документов, которые их подтвердят, а также согласие на обработку данных.

Отметим, что общественные обсуждения по Генплану стартовали 27 июля. Они завершатся 24 августа 2022 года.

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