Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Автобусы с пассажирами на борту чаще всего попадают в ДТП во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ДПС

По данным Госавтоинспекции, с 1 января по 27 июля 2022 года в этих районах значительно возросло количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов и грузовых транспортных средств. Так, во Всеволожском районе по вине водителей автобусов произошло восемь ДТП, в которых получили ранения десять человек. По вине водителей грузовых транспортных средств — 26 ДТП, в которых погибло три человека и ранено 30 человек. В Выборгском — по вине водителей автобусов произошло одно ДТП с одним пострадавши, а по вине водителей грузовых транспортных средств — семь ДТП с шестью погибшими и 11 раненными.

В Гатчинском по вине водителей автобусов произошло пять ДТП, в которых погиб один человек и было ранено 18 человек. По вине водителей грузовых транспортных средств — 13 ДТП, в которых погибло четыре и ранен 31 человек. В Ломоносовском по вине водителей автобусов — пять ДТП, в которых погибло два человека и ранено 12 человек. По вине водителей грузовых транспортных средств — восемь ДТП с двумя погибшими и девятью раненными. В Тосненском — по вине водителей автобусов — одно ДТП с одним раненным, а по вине водителей грузовых транспортных средств — 15 ДТП с пятью погибшими и 19 пострадавшими.

«Отмечен рост детского дорожно-транспортного травматизма на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. С начала текущего года тут зарегистрировано 13 (+30%) ДТП с участием детей, в которых 11 (+57,1%) детей получили ранения различной степени тяжести», — заметили в Госавтоинспекции.

Чтобы стабилизировать дорожную обстановку и снизить количество ДТП в августе в этих районах инспекторы ДПС проведут работу по предупреждению ДТП, в том числе по вине водителей автобусов и грузовых транспортных средств, а также профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.