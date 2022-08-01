Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вопреки предупреждениям Китая планирует прибыть на Тайвань поздно вечером 2 августа, сообщает тайваньский информационный портал ETtoday.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

Ожидается, что Пелоси и еще примерно 20 американских политиков прибудут в аэропорт Суншань в Тайбэе, проведут ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетят Законодательный юань (парламент Тайваня).

Источники сообщают, что Пелоси намерена встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Покинуть Тайвань американская делегация намерены уже 3 августа.

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