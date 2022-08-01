Москва, 1 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Бойцы 6-го казачьего полка имени Матвея Платова сбили в районе города Соледар Ми-24 ВСУ и уничтожили около 250 украинских боевиков. Об этом в своём телеграм-канале 1 августа сообщил командир казачьего отряда «Дон», верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

skwrz.ru Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс

«При поддержке союзной авиации в населённом пункте Соледар уничтожен крупный укрепрайон ВСУ. Потери личного состава у ВСУ составили до 250 человек личного состава. Казаками 6-го казачьего полка сбит украинский вертолёт Ми-24, уничтожено три опорных пункта, в каждом из них находились до 25 человек личного состава. Казаки уничтожили до батареи и двух взводов артиллерии и минометов противника», — написал Дьяконов.

ИА REGNUM сообщало, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся около 5 тыс. казаков. Добровольческие отряды были сформированы из числа казаков, проживающих в различных регионах России.