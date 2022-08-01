Тысячу продуктовых наборов от ЕР получили в селах Херсонской области
Херсон, 1 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает оказывать помощь селам Херсонской области. Тысячу продуктовых наборов и медикаменты доставили жителям еще семи населенных пунктов региона: Александровка, Зелёное, Ивановка, Красная поляна, Кучерявовладимировка, Мирное и Таврия.
Как рассказали жители поселка Ивановка, гуманитарную помощь им привозили полтора месяца назад. Основной «кормилец» сейчас — картофель. Люди говорят, если бы не картошка, есть было бы совсем нечего. Не лучше ситуация и в здравоохранении. Одной из местных жительниц 15 лет назад сделали операцию и поставили илеостому. Иными словами, ей хирургически ей вывели наружу часть неработающего кишечника, а для продуктов жизнедеятельности установили в брюшной полости отдельный приемник. Для того, чтобы спустя время удалить переполненный приемник, женщине пришлось продать всех имеющихся в хозяйстве животных. 12 килограммовый пузырь извлекли 3 года назад, но новый так и не установили.
Пенсионерка надеется на помощь российских медиков. Врач гуманитарного центра «Единой России», который сопровождает поездки гуммиссии, взял необходимую информацию пациентки, чтобы максимально оперативно решить вопрос с предоставлением ей медицинской помощи.
Среди тех, кто сегодня также получил продуктовую и медицинскую помощь — жительница поселка Мирное Елена Тимофеевна. Она рассказала добровольцам, что родилась в Германии, в концлагере. После освобождения с семьей вернулась на Родину — в Крым. Воспоминаний из детства немного, запомнилось только, что родители всегда работали и никогда не опускали руки, несмотря ни на что. Силу характера женщина унаследовала от папы и мамы. Она даже за медпомощью никогда не обращалась, решила прийти к представителям гуманитарной миссии из-за высокого давления и боли в суставах. Врач выдал Елене Тимофеевне необходимые лекарства, а также продуктовый набор.