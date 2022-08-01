Херсон, 1 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает оказывать помощь селам Херсонской области. Тысячу продуктовых наборов и медикаменты доставили жителям еще семи населенных пунктов региона: Александровка, Зелёное, Ивановка, Красная поляна, Кучерявовладимировка, Мирное и Таврия.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«В малых селах, как и в самом Херсоне, вопрос медицинской помощи — один из основных. У людей большая потребность в медикаментах и специализированном лечении. Например, в Красной поляне были обращения по поводу эвакуации в городскую больницу. Все заявки фиксируем, будем отрабатывать. В каждом селе на встречах с людьми прошу сформировать перечень первоочередных потребностей, особенно от маломобильных, одиноких жителей, многодетных семей и матерей-одиночек. Важно понимать, куда и с какой конкретно помощью нам вернуться», — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Как рассказали жители поселка Ивановка, гуманитарную помощь им привозили полтора месяца назад. Основной «кормилец» сейчас — картофель. Люди говорят, если бы не картошка, есть было бы совсем нечего. Не лучше ситуация и в здравоохранении. Одной из местных жительниц 15 лет назад сделали операцию и поставили илеостому. Иными словами, ей хирургически ей вывели наружу часть неработающего кишечника, а для продуктов жизнедеятельности установили в брюшной полости отдельный приемник. Для того, чтобы спустя время удалить переполненный приемник, женщине пришлось продать всех имеющихся в хозяйстве животных. 12 килограммовый пузырь извлекли 3 года назад, но новый так и не установили.

«Врачи не понимают, как я до сих пор жива. Но ничего и не делают. У нас в Украине все здравоохранение платное. Чтобы удалить переполненный пузырь, я ходила как беременная, он весил 12 килограммов, я продала коров, свиней, кур. Все, что было. Но на то, чтобы установить новый приемник у меня денег уже нет. Даже на обследование нет», — рассказала местная жительница.

Пенсионерка надеется на помощь российских медиков. Врач гуманитарного центра «Единой России», который сопровождает поездки гуммиссии, взял необходимую информацию пациентки, чтобы максимально оперативно решить вопрос с предоставлением ей медицинской помощи.

Среди тех, кто сегодня также получил продуктовую и медицинскую помощь — жительница поселка Мирное Елена Тимофеевна. Она рассказала добровольцам, что родилась в Германии, в концлагере. После освобождения с семьей вернулась на Родину — в Крым. Воспоминаний из детства немного, запомнилось только, что родители всегда работали и никогда не опускали руки, несмотря ни на что. Силу характера женщина унаследовала от папы и мамы. Она даже за медпомощью никогда не обращалась, решила прийти к представителям гуманитарной миссии из-за высокого давления и боли в суставах. Врач выдал Елене Тимофеевне необходимые лекарства, а также продуктовый набор.