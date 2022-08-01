Камышинский район, Волгоградская область, , 17:52 — REGNUM Информация о минировании поступила 1 августа в правоохранительные органы с железнодорожной станции Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области.

Поезд, транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальных сетях подписчики рассказали, что пассажиров вывели из поездов в связи с угрозой теракта.

В Приволжской железной дороге подтвердили, что транспортная полиция проводила «оперативные мероприятия», в связи с чем в 10:23 (Мск) на станции Петров Вал на один час 25 минут был задержан пассажирский поезд №503 Анапа — Уфа. Информация о минировании не подтвердилась.