Камышинский район, Волгоградская область, 1 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Информация о минировании поступила 1 августа в правоохранительные органы с железнодорожной станции Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд, транспорт

В социальных сетях подписчики рассказали, что пассажиров вывели из поездов в связи с угрозой теракта.

В Приволжской железной дороге подтвердили, что транспортная полиция проводила «оперативные мероприятия», в связи с чем в 10:23 (Мск) на станции Петров Вал на один час 25 минут был задержан пассажирский поезд №503 Анапа — Уфа. Информация о минировании не подтвердилась.