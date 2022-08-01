Саранск, , 17:41 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 30 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 698 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Подготовка к выходу в «красную зону» Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 69 193 случая заражения коронавирусом, из них 41 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попал один пациент, накануне не был госпитализирован ни один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 37 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 20 жителей республики.