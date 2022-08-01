Нур-Султан, , 18:58 — REGNUM Спецслужбы Казахстана контролируют националистические организации и их лидеров в стране. Внутриэлитные группы под покровительством КНБ могут целенаправленно разгонять русофобию в Казахстане. Об этом 1 августа в интервью ИА REGNUM рассказал казахстанский политик, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

По мнению собеседника, русофобские настроения в Средней Азии и Казахстане «нагнетались еще до начала специальной военной операции. Просто сейчас это сильнее бросается в глаза».

«Один из самых медийно раскрученных проектов по этой теме — так называемые «языковые патрули», которые появились в Казахстане в 2021 году (В нескольких крупных городах Казахстана группа националистически настроенных активистов «проверяла» знания казахского языка у русскоязычных казахстанцев, акции вызвали скандал, одного организатора задержали — прим. ИА REGNUM). Эти «патрули» полностью сделаны по украинским технологиям. Похожие акции неоднократно фиксировались в Харькове и других городах Украины, после чего были использованы в Казахстане», — рассказал он.

Политик обратил внимание на любопытное совпадение, связанное с одним из организаторов «акции».

«Куата Ахметововапосле общественного резонанса «языковых патрулей» сначала задержали, а после отпустили под подписку о невыезде. На него было возбуждено уголовное дело, но он смог беспрепятственно пересечь границу Казахстана и улететь. По сообщениям его адвокатов, он вылетел на Украину», — пояснил Курманов.

Он подчеркнул, что по его глубокому убеждению, «все националистические организации в Казахстане находятся под контролем и управлением КНБ (аналог ФСБ в России — прим. ИА REGNUM)».

«Соответственно, все проекты националистического, национал-патриотического и национал-либерального толка — это дело влиятельных групп во власти, курируемое спецслужбами. Они целенаправленно разгоняют русофобию в Казахстане», — резюмировал казахстанский политик.

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