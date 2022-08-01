1 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили инцидент в Черногории, где сотрудникам одного из пляжей пришлось выгнать надоедливых украинских туристов, которые мешали отдыхать российским гражданам.

Тимур Кондратьев, , 18:11 — REGNUM Информация, согласно которой в курортном городе Петроваце сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов, которые двое суток донимали российских граждан своими национальными флагами, пытаясь спровоцировать конфликт, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правильно сделали, что выгнали. Тупо бизнес вести мешают», — отметила Ксения Г.

Граждане больше удивились, нежели возмутились поступку украинских туристов. Люди приехали на отдых, но вместо того, чтобы посвятить время себе, начали донимать окружающих своим флагом.

«Поступок, претендующий на премию Дарвина. Неужели люди, желающие отдохнуть, приехавшие на отдых, будут дискредитировать себя какими-то необдуманными, ненужными им поступками? Да и ради чего? Да хоть километровый свой флаг украинцы растянули бы, нашим русским было бы глубоко безразлично. А вот, видимо, местных, у которых и так короткий сезон, для того чтобы заработать и жить на эти средства весь год, украинцы конкретно так достали. Просто, без политики. Ну какой здравомыслящий турист будет на отдыхе в чужой стране размахивать флагом своей страны, чтобы позлить представителей другого государства? А если они беженцы, то тем более нечего в стране, дающей помощь, вести себя неподобающим образом», — указывает Димка Н.

Некоторые комментаторы уверены, это происходит потому, что гражданам Украины внушили, что они теперь якобы хозяева этого мира и что все в Европе обязаны потакать их желаниям.

«Украинцы, видимо, действительно думают, что их все жалеют, все им сочувствуют. На самом деле, мы видим, что это далеко не так», — пишет Алексей Ж.

«Украинцам кажется, что им все должны, весь мир им чем-то там обязан. Поэтому они так себя ведут. И они не прекратят, пока их не начнут силой выпроваживать, давая пинка под зад», — уверена Виктория Ф.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей уверена, что черногорцы не раз пытались объяснить непонятливым туристам, что вести себя таким образом нельзя, но на второй день у них, очевидно, переполнилась чаша терпения.

«Бескультурным бандеровцам бесполезно объяснять, что есть нормы приличия. Их надо гнать погаными тряпками куда подальше, и всё», — поделилась своим мнением Мария В.

«Сначала украинцев действительно мир жалел. Потому что западная пропаганда сделала своё дело. Но как только европейцы начали сталкиваться лицом к лицу с подобного рода ситуациями, тут же начали понимать, что не такие уж они и несчастные эти украинцы», — считает Вера С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские флаги больше не мозолят российским гражданам глаза, потому что прямо сейчас Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию, восстанавливая тем самым историческую справедливость и наказывая всех тех, кто долгие годы причинял боль и страдания жителям Донбасса.

«А российским гражданам какое вообще дело до украинских флагов? В чём провокация заключается? Пускай лучше эти «патриоты» возьмут свои флаги и едут ими размахивать в зону боевых действий», — предлагает Роман К.

Напомним, 1 августа черногорская газета Vijesti опубликовала материал, согласно которому в курортном городе Петроваце сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов, которые двое суток донимали российских граждан своими национальными флагами, пытаясь спровоцировать конфликт.