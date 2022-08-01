Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В НАТО 1 августа опубликовали в социальной сети обещание гарантировать безопасность Косово.

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«KFOR вблизи отслеживает ситуацию на севере Косово при координации с местными и международными организациями по безопасности. В соответствии с мандатом ООН KFOR привержено безопасности и обеспечению необходимых мер для поддержания безопасности Косово».

Напомним, в настоящее время на севере Косово на КПП Ярине и Берняк находятся баррикады. После их разбора правительство Косово пообещало отменить до 1 сентября меры в отношении граждан Сербии, въезжающих в Косово.