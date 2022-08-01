Москва, , 17:36 — REGNUM В АРТ. Технограде состоялась торжественная церемония награждения ArtMasters Junior-2022 среди возрастной категории «Юниоры» (14-17 лет). В каждой из 10 компетенций были объявлены имена победителей, занявших первое, второе и третье места, а также победители командных соревнований в направления «Музыкальный клип» и «Анимационный фильм».

Творческая молодежь ИА REGNUM

«Участники прошли большой отбор. В этом году было подано более 4000 тысяч заявок и только 100 человек дошли до финала. Ребята познакомились и создали сообщество, которое позволит потом вместе реализовывать проекты и создавать творческий продукт. Находить своего зрителя, свою аудиторию, быть успешными, вовлекать в свои команды специалистов из других компетенций, которые нужны нам для любого творческого начинания», — подчеркнул начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Обладателями первых мест стали ArtMasters Junior в этом году стали: в компетенции «Клипмейкер» – Егор Жуйков (Сургут), «Звукорежиссер кино и медиа» – Ольга Цыпкина (Москва), «Видеомонтажер» – Сергей Медведев (Таганрог), «Композитор популярной музыки» – Анна Якубук (Москва), «Видеооператор» – Артем Селиверстов (Стерлитамак), «Сценарист» – Дарья Баранова (Архангельск), «Художник-аниматор» – Диана Клапнева (Санкт-Петербург), «3D-дизайнер» — Ильнар Ахметов (Пятигорск), «Веб-дизайнер» – Елизавета Скрынник (Краснодар), «Геймдизайнер» – Олеся Лаухина (Москва). Вторые места по компетенциям были распределены так: «Клипмейкер» – Алика Авдеева (Самара), «Звукорежиссер кино и медиа» – Никита Горьков (Санкт-Петербург), «Видеомонтажер» – Никита Шестернин (Санкт-Петербург), «Композитор популярной музыки» – Никита Киселев (Ленинградская область, Сланцы), «Видеооператор» – Даниил Парыгин (Красноярск), «Сценарист» – Юрий Колобанов (Самарская обл, Тольятти), «Художник-аниматор» – Альбина Крючкова (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре), «3D-дизайнер» — Юлия Михеева (Санкт-Петербург), «Веб-дизайнер» – Кирилл Мещеряков (Москва), «Геймдизайнер» – Наталья Бедарева (Горно-Алтайск). Третье место заняли в компетенциях: «Клипмейкер» – Мария Елфимова (Воронеж), «Звукорежиссер кино и медиа» – Игнат Челноков (Пенза), «Видеомонтажер» – Булат Ахметзянов (Набережные Челны), «Композитор популярной музыки» – Елисей Анищенков (Москва), «Видеооператор» – Максим Суворов (Киров), «Сценарист» – Виктор Маршалик (Красноярск), «Художник-аниматор» – Леонид Антонов (Москва), «3D-дизайнер» — Никита Максимов (Алтайский край, Бийск), «Веб-дизайнер» – Никита Обожин (Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, Нефтеюганск), «Геймдизайнер» – Тимур Фархутдинов (Владимир).

«Синергия чемпионата в том, что ребята — здесь и сейчас — объединяются и выдают максимальный результат. Мы стали свидетелями как на одной площадке собрался золотой резерв креативной индустрии нашей страны. Здесь нет победивших или проигравших», — отметил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин .

Кроме почетных грамот, кубков и медалей победители финала в качестве призов получили целевые денежные сертификаты на приобретение профессионального оборудования, создание собственного проекта или оплаты обучения: первое место — 250 тысяч рублей, второе — 150 тысяч рублей и третье – 75 тысяч рублей, а также ценные призы в рамках партнерской программы проекта. Генеральным партнером Чемпионата ArtMasters в этом году стал Тинькофф Банк.

Обладателями путевок на специальную творческую смену в международном детском центре «Артек» стали 50 финалистов категории «Юниоры» в возрасте от 14 до 17 лет.

Ведущими мероприятия выступили главный продюсер категории «Юниоры» Иоанн Клиндухов и телеведущая, актриса, певица, ведущая проекта «Голос. Дети» Анастасия Чеважевская. В лайн-ап церемонии вошли музыкальные номера группы «Против правил», певца Ивана Чебанова и артистов Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.