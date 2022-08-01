Стокгольм, 1 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Шведский МИД обвинил Россию в «психологическом давлении» из-за российского комментария о наёмнике из Швеции, убитом на Украине. В шведское внешнеполитическое ведомство хотят вызвать представителя российского посольства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Вызов последует в ближайшие дни, сообщает 1 августа ТАСС. Добавим, что подданный Швеции, воевавший на стороне украинских боевиков, был убит. 25 июля российское посольство указало на то, что шведская пресса сообщила об этом наёмнике чуть ли не как о герое.

Это заявление в Швеции осудили, объявив, в частности, что «всякий швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». Буквально так выразился, например, представитель Партии центра Керстин Лундгрен. Другой шведский деятель — спикер по внешнеполитическим вопросам «Либералов» Юар Форсель обвинил Россию в «психологической атаке».