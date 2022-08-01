Штат Калифорния, США, , 17:49 — REGNUM Спасательные службы Северной Калифорнии, США, обнаружили тела двух людей внутри автомобиля, сгоревшего в результате лесного пожара у границы с Орегоном, сообщает 1 августа Reuters со ссылкой на местные власти.

Лесной пожар в Калифорнии в ноябре 2018 года

Отмечается, что сильный дым мешает усилиям спасательных служб, которые планировали развернуть авиацию для локализации пожара.

Быстро распространяющийся пожар МакКинни, вспыхнувший 29 июля, вынудил эвакуироваться не менее двух тысяч человек, уничтожив дома и важнейшие объекты инфраструктуры в округе Сискию, который является домом для национального леса Кламат.