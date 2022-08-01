Грозный, 1 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Чечне планируется открыть филиал МГУ. Новое учебное подразделение одного из самых старейших и известнейших в России вузов может быть создано на базе Грозненского международного университета. Вопрос открытия филиала обсудили в ходе рабочей встречи ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Dmitry A. Mottl МГУ

«Планируется, что в рамках строящегося в Грозном международного университета будет подготовлена и передана в пользование МГУ на долгосрочной основе необходимая материально-техническая база», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Чечни выразил уверенность в том, что открытие филиала МГУ в Грозном послужит улучшению качества высшего образования в республике. Виктор Садовничий пообещал рассмотреть предложение и принять соответствующее решение.