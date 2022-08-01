Нижний Новгород, 1 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Нижнем Новгород по факту травмирования несовершеннолетних на карусели в парке «Лимпопо» возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области Аттракцион Бумеранг в Нижнем Новгороде

По данным следствия, днем 31 июля в парке «Лимпопо» на карусели «Бумеранг» после завершения сеанса неожиданно заработал механизм вращения. В результате травмы получили 11-летняя и 17-летняя девочки, обе они были госпитализированы.

Сейчас следователи изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Планируется дать юридическую оценку действиям работников, которые отвечают за безопасную эксплуатацию аттракциона.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии шестилетний мальчик пострадал во время посещения парка. Ребенку оторвало пальцы на ноге. В одном из парков города Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время посещения «поющих» фонтанов. В дальнейшем хирургам удалось пришить два пальца.

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