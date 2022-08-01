Херсон, Украина, , 17:31 — REGNUM В посёлке Брилевка обнаружены тела пяти человек, в том числе троих детей, считавшихся пропавшими без вести после украинского обстрела, сообщает 1 августа пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области.

Убийство mosaic36

Разбор завалов продолжался с 29 июля. Семья перестала выходить на связь после обстрела, которому украинские нацисты подвергли поселок Брилевка.

Напомним, ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал, что семья из пяти человек вероятно, погибла в результате украинского обстрела.

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