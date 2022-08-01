Людиново, Калужская область, 1 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Калужской области людиновский городской прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом 1 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

kaluga. sledcom.ru Взятка в 300 тыс. рублей

Установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый пытался дать взятку начальнику отдела муниципального образования МВД России «Людиновский» в размере 300 тыс. рублей за прекращение проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий.

Преступные действия обвиняемого не были доведены до конца, поскольку полицейский от получения взятки отказался. Уголовное дело направлено в суд.