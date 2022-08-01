Херсон, 1 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. На прошедшем в Херсоне общественном форуме «Мы вместе с Россией», где определялся дальнейший путь развития и в целом судьба Херсонской области, была принята декларация «Русский Херсон».

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

Председатель общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко обратился к собравшимся, подчеркнув, что более тысячи делегатов на форуме представляют многонациональный херсонский край, сообщается на телеграмм-канале Военно-гражданской администрации Херсонской области.

Это и лучшие среди молодежи, и представители среднего и умудренного опытом старшего поколений, инженеры и техники, врачи и педагоги, рабочие и волонтеры, люди разных религиозных убеждений.

Все собравшиеся полны желания в едином порыве сделать Херсонский край более лучшим и процветающим.

И знающим, в конце концов, кому мы принадлежим и где наша Родина.

«У Херсонской области путь в Россию максимально короткий и прямой», — заявил Владимир Овчаренко.

При любых препятствиях он неизменен и исторически верен. И сегодняшний форум продемонстрировал, что Херсон и область не колеблются в этом выборе.

Под бурные аплодисменты, с улыбками и счастливыми лицами декларация «Херсон — русский» была одобрена единогласно.

Форумчане проголосовали за то, что Херсонщина становится частью единого мощного экономического, технологического, энергетического и общественного-политического пространства России, а народ её — частью единого российского народа.

В недалекой перспективе регион ожидает развитие сельского хозяйства и промышленности, туризма, науки и культуры, а также обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы.