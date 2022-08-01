Салехард, , 17:30 — REGNUM В Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка с шестью людьми. Одна женщина утонула, сообщает «Ямалспас».

Лодка

Трагедия произошла в конце минувшей недели в устье реки Сыня. В лодке «Амур» находилось шесть человек, пятеро из них доплыло до берега, 45-летняя женщина ушла под воду. Её тело позже подняли со дня реки спасатели.

Предварительная причина трагедии — поломка рулевого управления лодки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Туве во время купания на озере Шара-Нур утонул 11-летний ребёнок.

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