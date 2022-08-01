Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Анимационная лента «Суперпитомцы» возглавила прокат США по итогам прошедшего уик-энда. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика» 1 августа.

Мультфильм «Суперпитомцы» Кадр из трейлера

Так, по итогам выходных, мультфильм собрал в домашнем прокате $23 млн. В то же время подобный результат оказался ниже даже самых скромных ожиданий экспертов, прогнозировавших проекту минимум $26 млн.

Напомним, мультфильм «Суперпитомцы» рассказывает о домашнем питомце Супермена, которому предстоит предотвратить масштабное преступление. Режиссёром анимационной ленты выступил Джаред Штерн.

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