Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Ростовской области на ближайшие дни объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, портиться погода начнётся до конца суток 1 августа. Сильные грозовые дожди и ливни с градом ожидаются 2, 3 и 4 августа местами по Ростовской области. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

В Таганрогском заливе 1 и 2 августа местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до одного километра и шквалистый ветер.