Казань, , 17:23 — REGNUM До 4 августа на территории Татарии ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В связи с этим региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Со вторника по четверг (2-4 августа) в Татарии прогнозируется очень теплая погода местами с кратковременными дождями, днем и вечером локально с грозами. В ночные часы температура воздуха понизится до +10…+18 ˚С, днем потеплеет до +29 ˚С, местами столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

Синоптики не ожидают существенных изменений погоды до конца текущей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области до 8 августа ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), в юго-восточной части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

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