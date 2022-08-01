Челябинск, , 17:22 — REGNUM В Челябинской области бывший замминистра экологи региона пойдёт под суд за превышение должностных полномочий. Об этом 1 августа информирует областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, в августе 2020 года в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий он якобы не принимал мер по отслеживанию и устранению последствий выбросов промышленных предприятий. При этом выбросы существенно превышали показатели допустимого значения.

Преступная деятельность была выявлена полицейскими. Обвинительное заключение по делу уже утверждено. Материалы направлены в суд.