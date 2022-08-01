Курск, 1 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. С начала 2022 года вертолёт санитарной авиации Курской областной больницы совершил 71 вылет. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Курской области Вертолёт санитарной авиации в Курской области

Эвакуирован был 71 человек, в том числе 15 детей, из них три ребёнка в возрасте до одного года. В областную больницу экстренно были доставлены шесть пострадавших в ДТП, среди них четыре ребёнка. 12 пациентов эвакуированы за пределы региона, в том числе семь детей, два из них в возрасте до года.

Санавиация работает в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из областного бюджета дополнительно было выделено 15 млн рублей для круглогодичной работы санавиации. С начала года общее время авиационных работ составило 152 часа. Заключен новый контракт на на 90 часов.