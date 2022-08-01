Вашингтон, 1 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Правительство США рассматривает возможность ограничения поставок оборудования для производства микросхем памяти в Китай, что может повлиять на южнокорейских производителей, сообщает 1 августа Reuters.

Jeroen Bennink Компьютерная система

По информации источников агентства, данное решение может затронуть китайскую компанию Yangtze Memory Technologies. Отмечается, что с помощью ограничений США пытаются остановить развитие полупроводникового сектора Китая и защитить американские компании.

При этом источники указывают, что, если администрация президента США Джо Байдена решит пойти на данный шаг, это может нанести вред южнокорейским компаниям по производству чипов памяти Samsung и SK Hynix.

Напомним, что две крупные фабрики Samsung находятся в Китае, а SK Hyni приобретает в Китае компанию Intel по производству чипов флэш-памяти NAND.