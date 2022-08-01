Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Губернаторы Ростовской и Иркутской областей Василий Голубев и Игорь Кобзев заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 августа.

Donland.ru Ростовская и Иркутская области будут сотрудничать

Документ подписан в Ростове-на-Дону, где губернатор Игорь Кобзев находится с рабочим визитом. На встрече руководители регионов обсудили перспективы сотрудничества.

В частности, стороны заинтересованы в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, намерены содействовать развитию предпринимательства, здравоохранения, науки, инноваций, образования, социальной защиты.

Иркутская область готова поставлять в Ростовскую область лесоматериалы, сотрудничать в сфере растениеводства и животноводства, туризма и обмене студентами вузов.