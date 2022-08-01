Майкоп, , 17:20 — REGNUM В Адыгее в последние дни установилась сухая жаркая погода, из-за чего в отдельных районах республики сохраняется высокая пожароопасность. С 1 августа из-за такой ситуации в Гиагинском, Кошехабльском, Майкопском районам, а также городу Майкопу МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления спасательного ведомства.

Жара 30.mchs.gov.ru

В ведомстве предупредили граждан о возможной угрозе пожаров и попросили соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе не жечь сухой мусор на дачных и садовых участках, не разводить костры, не курить в лесу. По прогнозам синоптиков, в Адыгее температура воздуха составит днем до +29…+34ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

«Пожароопасность: по Гиагинскому, Кошехабльскому районам — 4 класс, по г. Майкопу, г. Адыгейску, Майкопскому, Шовгеновскому, Красногвардейскому, Теучежскому, Тахтамукайскому районам — 3 класс», — уточнили в МЧС.