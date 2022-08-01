Волгоград, 1 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки 23 человека выписаны с выздоровлением после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 2 050 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 227 636 жителей. Справились с заражением и выздоровели 218 690 человек. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 6 896 пациентов.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 18 новых ковид-пациентов.