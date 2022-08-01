Воронеж, , 17:16 — REGNUM Житель Воронежа признан судом виновным в истязании двухлетнего сына своей супруги, решение вынес Левобережный суд Воронежа 1 августа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

31-летний воронежец с весны 2020 года проживал совместно с женщиной и её двухлетним сыном. Впоследствии они узаконили отношения. Однако в отношении маленького сына супруги у мужчины возникла неприязнь. В октябре прямо на улице, под камерами ведеонаблюдения, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, сильно избил малыша. Затем он поднял его на руки и вместе с ним упал на железное ограждение. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Это происшествие получило широкий общественный резонанс.

Суд учёл позицию прокурора, обстоятельства совершения преступления и назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.