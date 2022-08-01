Рязань, 1 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки врачи выписали 25 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в федеральном оперативном штабе. Госпитализировано четыре новых пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области подтверждён 123 801 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 119 567 жителей.

От осложнений при коронавирусе скончались 3 416 пациентов, за сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.