Калуга, , 17:34 — REGNUM В Калужской области с мая 2022 года вступил в области в силу запрет на прием иностранцев на работу в таких сферах, как розничная торговля, пассажирские перевозки, общепит. За полугодие более, чем в два раза, сократилось число граждан из Таджикистана, получивших гражданство России. За этот же период уменьшилось количество выданных патентов на осуществление трудовой деятельности, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы совещании по вопросам реализации миграционной политики на территории региона.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно поручению губернатора, выдача патентов иностранным гражданам на трудовую деятельность должна исходить из реальных потребностей региона, и в этой связи профильные министерства готовят предложения по работе биржи труда с мигрантами и по реорганизации работы миграционного центра с акцентом на взаимодействие с работодателями.

На сегодняшний день в Калужской области учтено порядка 50 тысяч иностранных граждан. Наибольшее их количество находится в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах.

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