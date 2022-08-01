Калуга, 1 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Калужской области с мая 2022 года вступил в области в силу запрет на прием иностранцев на работу в таких сферах, как розничная торговля, пассажирские перевозки, общепит. За полугодие более, чем в два раза, сократилось число граждан из Таджикистана, получивших гражданство России. За этот же период уменьшилось количество выданных патентов на осуществление трудовой деятельности, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы совещании по вопросам реализации миграционной политики на территории региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Согласно поручению губернатора, выдача патентов иностранным гражданам на трудовую деятельность должна исходить из реальных потребностей региона, и в этой связи профильные министерства готовят предложения по работе биржи труда с мигрантами и по реорганизации работы миграционного центра с акцентом на взаимодействие с работодателями.

На сегодняшний день в Калужской области учтено порядка 50 тысяч иностранных граждан. Наибольшее их количество находится в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах.