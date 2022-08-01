Астана, 1 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Казахстане в последнее время резко увеличилось количество граждан, придерживающихся националистической идеологии, преимущественно носящей русофобский характер, пишет издание «Репортёр» 31 июля.

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При этом казахские националисты для обоснования своих взглядов и травли русскоговорящих жителей страны ссылаются на то, что они якобы опасаются «возможного «вторжения» России в Казахстан».

Также стало известно о том, что казахские националисты активно сотрудничают с украинскими националистами, в том числе, в информационной сфере.

Так, на фоне идущей спецоперации России на Украины, казахстанский активист Арман Шураев, который является одним из организаторов притеснений «неказахов», дал интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону (объявлен в розыск МВД России и внесен в реестр экстремистов и террористов).

Шураев выразил недовольство тем, что в Казахстане «проживают 3,5 млн славян», которых он обвиняет в «предательстве страны». По его словам, некоторые граждане Казахстана «ждут, что после [завершения СВО на Украине] российские войска придут в Казахстан».

«Любая идеология, фундаментом которой является национализм, бесчеловечна по своей сути, поскольку рано или поздно скатывается к нацизму. При этом в девятнадцатимиллионном Казахстане, как и на Украине, держат курс на построение именно такого государства. Поэтому власти попустительствуют подобным проявлениям, разделяя жителей страны на сорта», — подчёркивает издание «Репортер».

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