Белгород, , 17:10 — REGNUM В Белгородской области за последние сутки девять человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 66 ковид-пациентов, ещё 382 жителя наблюдаются амбулаторно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Белгородской области выявлено 132 362 носителя инфекции. Выздоровели 129 632 человека, скончались от осложнений 2 282 пациента.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки с подтверждённым COVID-19 не госпитализировали ни одного человека.