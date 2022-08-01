Москва, 1 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Новые персональные санкции введены Россией в отношении ряда британских политиков, предпринимателей, журналистов, сообщили 1 августа в пресс-службе МИД РФ. Расширение российского «стоп-листа» будет продолжено.

Pixabay.com Здание МИД РФ

В санкционном списке указаны 39 фамилий, среди которых экс-премьер-министр Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь Форин-офиса Хелен Бауэр-Истон, члены обеих палат британского парламента, чиновники.

Среди журналистов укажем на обозревателя британской газеты The Times Дэвида Аароновича и редактора военных новостей газеты The Guardian Дэна Саббаха.

Санкции вводятся «в связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России», а также российских экономоператоров и прессы.

В списке, отмечает МИД, те британские представители, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и её международную изоляцию». Лондон сам идёт по пути конфронтации в отношениях с Москвой.