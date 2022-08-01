Москва, , 17:05 — REGNUM Новая Морская доктрина позволит России укрепить свои позиции в мировом морском сообществе, уверен военный капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров. Об этом он заявил «МК».

«В новой доктрине сделан широкий замах на сохранение статуса великой морской державы. Это нужно для того, чтобы в международных водах пользоваться всеми правами свободного моря — прокладывать трубы и кабели, изучать дно, обеспечивать безопасность плавания гражданских судов торгового и рыбопромыслового флота», — отметил военный эксперт.

Доступность и безопасность Калининградской области включили в новую Морскую доктрину России. Документ, как сообщало ИА REGNUM, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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В доктрине указан приоритет обеспечения в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях необходимых условий для строительства новых судов. Планируется обновление рыбохозяйственного комплекса в целом. Также указана актуальность транспортной доступности Калининграда за счёт сообщений портов северной столицы и Усть-Луга.

Помимо этого, в доктрине говорится о развитии войск Балтийского флота с целью защиты национальных интересов страны.