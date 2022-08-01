Казань, 1 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Татарии при купании в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения гибнет более 50% людей. С начала года в республике на воде погибли 55 человек, с наступлением купального сезона — 45 граждан, сообщил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Так, при купании в необорудованных местах погибли 44 человека.

Среди детей с начала купального сезона утонули восемь человек, из них семеро купались без присмотра взрослых.

Ранее ИА REGNUM передавало, 25 июня 13-летняя жительница города Волжска республики Марий Эл, находящаяся на летнем отдыхе у своих родственников в село Ключищи Верхнеуслонского района Татарии, вместе со своими несовершеннолетними подругами пошла без сопровождения взрослых на участок реки Волга. Не имея навыков плавания, девочка прыгнула с моста в воду и утонула.

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