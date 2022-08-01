Грозный, 1 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Чечне 1 августа с рабочей поездкой побывал новый руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. В ходе встречи с ним глава республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что с приходом Слуцкого к руководству партией ЛДПР станет пользоваться популярностью в Чечне. В целом по России ЛДПР станет второй по популярности партией, заявил Кадыров.

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«Леонид Эдуардович вдохнул в политический кейс партии новую жизнь и идеи. Я положительно оцениваю его начинания и поэтому уверен, что ЛДПР должна занять твердую позицию партии номер два в России», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Как отметил Кадыров, если либерал-демократы раньше не пользовались большой популярностью в Чечне, то «с приходом нового лидера и определением новых целей» в регионе будут «планомерно внедрять членов партии в парламент ЧР и многие другие инстанции».