Брюссель, 1 августа 2022, 17:03 — REGNUM Условием для выделения Украине новых кредитов из объявленной ранее программы макрофинансовой помощи является «подушка безопасности» в виде гарантий от стран-членов Евросоюза, заявила 1 августа на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии.
По её словам, в бюджете ЕС средств для этого на данный момент нет, в то время как новое кредитование Украины связано с повышенными рисками и должно сопровождаться покрытием в 70%.
«В настоящий момент доступных средств для создания подушки безопасности в рамках многолетнего бюджетного плана нет», — сообщила она.
Поэтому Еврокомиссия рассматривает альтернативные варианты гарантирования, чтобы получить возможность совершить соответствующие финансовые вливания.
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