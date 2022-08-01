Брюссель, 1 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Условием для выделения Украине новых кредитов из объявленной ранее программы макрофинансовой помощи является «подушка безопасности» в виде гарантий от стран-членов Евросоюза, заявила 1 августа на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По её словам, в бюджете ЕС средств для этого на данный момент нет, в то время как новое кредитование Украины связано с повышенными рисками и должно сопровождаться покрытием в 70%.

«В настоящий момент доступных средств для создания подушки безопасности в рамках многолетнего бюджетного плана нет», — сообщила она.

Поэтому Еврокомиссия рассматривает альтернативные варианты гарантирования, чтобы получить возможность совершить соответствующие финансовые вливания.