Сингапур, 1 августа, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встрече 1 августа обсудили американо-китайские отношения. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на сингапурский МИД.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Встреча состоялась в первые дни турне Пелоси по азиатским странам.

Во время встречи Лун подчеркнул необходимость поддерживать «стабильные американо-китайские отношения» и указал на их важность для мира и безопасности в регионе.

Со своей стороны Пелоси отметила «бурное взаимодействие двух стран в сфере обороны, обеспечения безопасности и экономики».

Ранее Нэнси Пелоси встретилась с президентом Сингапура и выступила за развитие американо-сингапурских отношений.