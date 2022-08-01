Краснодар, 1 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Пожар в офисном здании произошёл на улице Сормовской в Краснодаре 1 августа, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

76.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре поступило к диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 14:48. Пожар произошёл в трёхэтажном здании, в котором располагаются офисы. Возгоранию присвоили второй ранг. Локализовать возгорание удалось в 15:37, в 16:32 пожар полностью ликвидировали.

На тушении работали 61 человек, было привлечено 25 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет. Из соседнего здания были эвакуированы 19 посетителей и сотрудников. Причину возникновения пожара устанавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в городе Зима Иркутской области пожар тушили в мебельном магазине-складе «Громада».